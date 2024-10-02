Услышали не все: волгоградцы обсуждают завывание сирен 2 октября

«На Куйбышева не слышно», «На Спартановке еле слышно», «На Красном на Второй продольной в районе Медтехники ничего. Сижу с закрытыми окнами и не сказала бы, что они прям сильно от шума спасают. Дома тихо при этом. Или сирены только для тех, кто на улице находится?», — делятся волгоградцы.