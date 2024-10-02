Услышали не все: волгоградцы обсуждают завывание сирен 2 октября

В Волгограде и по всей стране 2 октября 2024 года прошла плановая проверка систем оповещения. В 10.40 несколько минут в городе выли сирены. Звучали предупреждения из громкоговорителей и одну минуту в эфире радио- и телеканалов. Но услышали тревожные сигналы далеко не все жители и не везде. Тему обсуждают в соцсетях и мессенджерах.
«На Куйбышева не слышно», «На Спартановке еле слышно», «На Красном на Второй продольной в районе Медтехники ничего. Сижу с закрытыми окнами и не сказала бы, что они прям сильно от шума спасают. Дома тихо при этом. Или сирены только для тех, кто на улице находится?», — делятся волгоградцы.
В то же время жители многих микрорайонов Волгограда впервые за много лет слышали громкий вой сирен: «За сколько лет на Садовой слышно было», «На Авангарде было очень громко», «И по телеку было предупреждение, правда, после сирены только».