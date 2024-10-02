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Почему в Ростовской области деревья зацвели осенью, объяснил агроном Владимир Косов

Чем грозит осеннее цветение фруктовым деревьям и что делать, рассказал агроном
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Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в конце сентября вдруг зацвели яблони, каштаны и сирень. Этому очень удивились дончане. Вроде бы и красиво такое увидеть осенью. Но вот стоит ли радоваться этому?

Ответить на этот вопрос корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» попросил агронома сектора карантина растений и семеноводства «Центра оценки качества зерна» Владимира Косова.

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ДЕРЕВЬЯМИ.

По словам специалиста, такое осеннее цветение деревьев бывает каждый год. Вот только на этот раз его значительно больше.

— Это происходит из-за необычной погоды, которая в текущем году не перестает удивлять. У нас в этом году долго держалась жара. Еще один фактор, поспособствовавший такому необычному поведению деревьев — засуха. Деревьям не хватает влаги. Из-за этого концентрация клеточного сока становится больше. Вот и результат. Ведь обычно зимой из листьев и корней все уходит в скелетные ветки, а сейчас же из-за засухи повысилась и концентрация клеточного сока.

При этом и месяц назад, и две недели, и на днях в некоторых местах региона уже были даже небольшие заморозки.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Но агроном успокаивает: ничем серьезным, даже такое цветение деревьям не грозит.

— Если бы дерево зацвело обильно, как весной, то оно бы вымерзло зимой. А от небольшого цветения никакой беды не будет. Однако на будущий урожай в следующем году оно все же может повлиять. На тех веточках, что зацвели осенью, и на которых может образоваться даже завязь, в следующем сезоне плодов не будет. Они возможны только, с так называемых, спящих почек на этих веточках.

Владимир Косов советует подрезать веточки, где появились цветочки, так как во время холодов они могут подмерзать.

— Но не полностью удалять ветку, а только цветочек и ниже сантиметров на пять. А вот, если дерево небольшое, например карликовое, то даже при сильном цветении можно постараться его спаси и сделать так, чтобы оно смогло пережить зиму. В первую очередь нужно обмотать скелетные ветки и ствол агроспаном (легким укрывным материалом, — прим. Ред.). А потом собрать наверх, как рекомендуют хвойникам: это нужно для того, чтобы ветки не обламывались от гололеда. А затем полученную конструкцию снова обмотать агроспаном.