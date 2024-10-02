Почему в Ростовской области деревья зацвели осенью, объяснил агроном Владимир Косов

— Но не полностью удалять ветку, а только цветочек и ниже сантиметров на пять. А вот, если дерево небольшое, например карликовое, то даже при сильном цветении можно постараться его спаси и сделать так, чтобы оно смогло пережить зиму. В первую очередь нужно обмотать скелетные ветки и ствол агроспаном (легким укрывным материалом, — прим. Ред.). А потом собрать наверх, как рекомендуют хвойникам: это нужно для того, чтобы ветки не обламывались от гололеда. А затем полученную конструкцию снова обмотать агроспаном.