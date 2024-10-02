4 октября в Уфе стартует отопительный сезон.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил в своем телеграм-канале, что подписал постановление о начале отопительного сезона с 4 октября. В связи с понижением температуры отопление включат как в социальных объектах, так и в многоквартирных домах.
Он напомнил, что начало подачи теплоснабжения не означает, что тепло в домах появится моментально, так как со дня пуска тепла до времени, когда отопительные приборы в домах прогреются, может пройти до трех суток.
«Система теплоснабжения достаточно разветвленная и инертная, кроме того, жителям верхних этажей необходимо допустить представителей специализированных служб для выпуска воздуха из общедомовой системы теплоснабжения», — написал Мавлиев.