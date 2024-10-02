В Центральном районе Красноярска укладывают асфальт

На сегодняшний день подрядчики закончили ремонт на 55 участках улично-дорожной сети. Первый заместитель главы Красноярска Вадим Войцеховский, а также представители заказчика, подрядчика и дорожной лаборатории проверили ход ремонта на улице Караульная. Там укладывают финишный слой дорожного покрытия. Специалисты сделали вырубки образцов нового асфальта для проверки качества.