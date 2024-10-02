В Центральном районе Красноярска укладывают асфальт

На сегодняшний день подрядчики закончили ремонт на 55 участках улично-дорожной сети. Первый заместитель главы Красноярска Вадим Войцеховский, а также представители заказчика, подрядчика и дорожной лаборатории проверили ход ремонта на улице Караульная. Там укладывают финишный слой дорожного покрытия. Специалисты сделали вырубки образцов нового асфальта для проверки качества.
Данные получат в лабораторных условиях. Экспертиза поможет найти возможные нарушения. Для исследования взяты готовые образцы асфальта, а также асфальтобетонные смеси, песок, щебень, минеральный порошок и битум.
Как сообщают в мэрии, процесс всех испытаний занимает два дня. Специалисты проверяют материалы на соответствие ГОСТам.
Сейчас дорожный ремонт делают на 17 объектах, работы завершат до 15 октября. Отметим, что места, на которых проводились вырубки, восстановят за счет подрядчика.