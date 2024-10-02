Власти Новосибирска назвали средний возраст педагогов

— Мы за последние годы действительно наблюдаем определенное уменьшение возрастной категории педагогов. За послание пять-шесть лет это минус четыре года. Недавно мы говорили о средней возрастной категории. Раньше это был 51 год. Сейчас по Новосибирску это возрастная категория 47 лет, — уточнил Ахметгареев на пресс-конференции ТАСС.