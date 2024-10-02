Отопительный сезон в Уфе начнется уже послезавтра

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев постановил начать отопительный сезон с 4 октября. Об этом он рассказал на своей личной странице в социальных сетях.
Из-за понижения температуры, по словам градоначальника, тепло начнет поступать не только в социальные объекты, но и в жилые дома.
Мэр напомнил, что начало подачи теплоснабжения не означает, что в домах тепло появится сразу же, поскольку со дня пуска тепла до момента, когда батареи в домах прогреются, может пройти до трех суток.
Система теплоснабжения, объясняет Мавлиев, «достаточно разветвленная и инертная», и, кроме того, жителям, что живут на верхних этажах, необходимо допустить к себе домой представителей специализированных служб для выпуска воздуха из общедомовой системы теплоснабжения.
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