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Отопительный сезон в Уфе начнется уже послезавтра

Мэр Уфы постановил начать отопительный сезон с 4 октября.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев постановил начать отопительный сезон с 4 октября. Об этом он рассказал на своей личной странице в социальных сетях.

Из-за понижения температуры, по словам градоначальника, тепло начнет поступать не только в социальные объекты, но и в жилые дома.

Мэр напомнил, что начало подачи теплоснабжения не означает, что в домах тепло появится сразу же, поскольку со дня пуска тепла до момента, когда батареи в домах прогреются, может пройти до трех суток.

Система теплоснабжения, объясняет Мавлиев, «достаточно разветвленная и инертная», и, кроме того, жителям, что живут на верхних этажах, необходимо допустить к себе домой представителей специализированных служб для выпуска воздуха из общедомовой системы теплоснабжения.

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