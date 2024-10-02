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Стало известно, когда в Омске на месте «Икеи» откроется склад «Мегамаркета»

Всего будет запущено шесть из 14 планируемых складов.

Источник: Om1 Омск

На месте «Икеи» в омском торговом центре «Мега» появится фулфилмент-склад «Мегамаркета». Как сообщает «Деловой Петербург», его собираются открыть в октябре этого года. Всего в этом месяце в России будет запущено шесть из 14 планируемых складов.

«Параллельно команды “Мегамаркета” и “Меги” работают над разработкой инновационной фиджитал бизнес-модели, способной объединить преимущества онлайн-маркетплейса и популярных торговых центров», — рассказали изданию в пресс-службе ретейлера.

Напомним, ранее ООО «Сберлогистика» объявило аукцион на поиск подрядчика, который спроектирует и проведёт строительно-монтажные работы по переоборудованию площадей «Мега ИКЕА». Сортировочные склады будут способны закрыть потребности нескольких электронных площадок. В таких центрах упаковывают и отправляют тысячи заказов. Маркетплейс собирается арендовать недвижимость во всех 14 ТЦ «Мега», которые находятся в разных городах России.

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