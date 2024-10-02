Стало известно, когда в Омске на месте «Икеи» откроется склад «Мегамаркета»

На месте «Икеи» в омском торговом центре «Мега» появится фулфилмент-склад «Мегамаркета». Как сообщает «Деловой Петербург», его собираются открыть в октябре этого года. Всего в этом месяце в России будет запущено шесть из 14 планируемых складов.