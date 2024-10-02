Трентон
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С октября две улицы Ростова-на-Дону частично перекроют для транспорта

С 8 и 11 октября в Ростове введут новые ограничения для водителей
Источник: Комсомольская правда

В центре и в Нахичевани Ростова-на-Дону с октября до 20 декабря 2024 года частично перекроют проезд транспорта. Об этом предупреждает городской департамент автодорог.

С 8 октября движение машин из-за въезда/выезда строительной техники будет ограничено в районе Донской, 46−50 и Береговой, 37/1.

С 11 октября из-за работ на канализации будет ограничено движение по 13-й Линии, на участке от здания № 92 до № 86.

Напомним, также с 8 октября до 1 декабря 2024 года будет ограничен проезд в переулке Весеннем — от Амбулаторной до Портовой.