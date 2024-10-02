Военком Татарстана: Осенний призыв пройдет по плану, в армию отправится 3,5 тыс. человек

Молодым людям необходимо являться в военные комиссариаты в соответствии с законодательством Российской Федерации и в полном объеме завершить мероприятия, связанные с призывом на военную службу, в том числе пройти медицинское обследование в целях вынесения обоснованного заключения о годности к военной службе. Напомню, что граждане, имеющие право на отсрочку от призыва на военную службу и годные по состоянию здоровья, на медицинское освидетельствование вызываться не будут. Они будут приглашены только на призывную комиссию для предоставления соответствующей отсрочки.