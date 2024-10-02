В Новосибирске рассказали, каких учителей не хватает

С увеличением числа школьников в регионе растет и потребность в педагогах. 1 сентября в областном центре за парты село на пять тысяч учеников больше, чем в прошлом году. По состоянию на 1 октября в Новосибирске не хватает около 800 учителей. Глава департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев отметил, что эта цифра изменяется в зависимости от миграционных процессов в регионе и стране в целом.