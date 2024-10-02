Старинный купеческий дом в центре Перми будет восстановлен

Комплекс двухэтажных зданий, расположенных на улице Советской, 6 и 8, сейчас имеет не слишком презентабельный вид. А когда-то эти дома принадлежали семье богатых пермских купцов Кропачевых. Здания были построены в первой половине XIX века по проекту архитектурного бюро Александра Турчевича и являются объектом культурного наследия.