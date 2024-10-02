Старинный купеческий дом в центре Перми будет восстановлен

Комплекс двухэтажных зданий, расположенных на улице Советской, 6 и 8, сейчас имеет не слишком презентабельный вид. А когда-то эти дома принадлежали семье богатых пермских купцов Кропачевых. Здания были построены в первой половине XIX века по проекту архитектурного бюро Александра Турчевича и являются объектом культурного наследия.
Сейчас в Доме Кропачевых находится управление Камского речного пароходства. Само же здание принадлежит ОАО «Российские железные дороги». И ведомство будет восстанавливать старинный дом. Проект его реставрации уже прошел государственную историко-культурную экспертизу, как сообщается на сайте инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.
В акте экспертизы отмечено, что здание будет полностью перепланировано, пройдет комплексный ремонт помещений. Рабочим предстоит заменить междуэтажные и чердачные перекрытия, отремонтировать лестницы, заменить стропила и укрепить фундамент.
При этом исторический облик Дома Кропачева будет максимально восстановлен: отреставрированы фасады, окна и двери будут сделаны из древесины с воссозданием исторического рисунка переплетов. Также планируется восстановление интерьеров.
Фасады здания будут выкрашены в зеленый цвет.