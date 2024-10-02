Губернатор Дмитрий Махонин хочет вывести СПО Прикамья на новый уровень

Встреча состоялась на территории Пермского химико-технологического техникума — победителя 2024 года федерального проекта «Профессионалитет».
До встречи глава региона побывал в лабораториях техникума, в которых благодаря федеральному гранту и вложениям базовых предприятий региона к сентябрю 2025 года проведут ремонт, закупят современное оборудование.
Поздравляя присутствующих на встрече педагогов и студентов с наступающим праздником, Дмитрий Махонин сказал, что сфера профессионального образования выходит на новый уровень, в том числе и за счёт того, что в крае активно обновляются учреждения СПО.
Дмитрий Махонин и отметил, что сфера среднего профессионального образования сегодня выходит на новый уровень.
«Делаем всё, чтобы студенты учились работать на том оборудовании, на котором им в дальнейшем предстоит трудиться. Очень важно, чтобы мы развивали институт целевых договоров, и все студенты понимали, где они будут трудоустроены после окончания обучения», — добавил губернатор.
Учащиеся рассказали об учёбе и планах на будущее в получаемой профессии. А ещё познакомили главу региона с деятельностью амбассадоров — представителей учебных заведений — студентов, которые помогают сделать выбор молодёжи.
Один изамбассадоров Профессионалитета — студент Пермского техникума промышленных и информационных технологий Далер Амражонов, учится на третьем курсе и получает специальность «Технология машиностроения». Он отметил, что благодаря участию его техникума в проекте «Профессионалитет» студенты получают качественное практико-ориентированное образование сразу на современных станках, и выпускники могут спокойно трудоустроиться по своей профессии после окончания обучения.
Учащаяся Пермского авиатехникума Мария Бузилова в этом году работала в приемной комиссии техникума. Для неё это стало хорошим опытом и дало возможность повлиять на выбор будущих студентов.
О позитивном влиянии «Профессионалитета» на слияние теории и практики, которая обязательно проходит на реальном производстве, говорили на встрече преподаватели средних профессиональных учебных заведений.
Так, педагог Пермского агропромышленного техникума Ольга Парсяк рассказала об опыте совместной работы с агрофирмами.
«Студенты, которые практикуются ещё во время обучения, востребованы работодателем и могут трудоустроиться и реализовать свой потенциал», — пояснила она.
«Ребята, вы можете гордиться тем, где учитесь», — заключил он.
На сегодняшний день в Прикамье на базе учреждений СПО уже действует 10 образовательно-производственных кластеров. В 2025 году планируется открыть ещё два центра — «Туризм и сфера услуг» на базе Пермского колледжа предпринимательства и сервиса и «Химическая отрасль» на базе Пермского химико-технологического техникума.