Губернатор Дмитрий Махонин хочет вывести СПО Прикамья на новый уровень

«Делаем всё, чтобы студенты учились работать на том оборудовании, на котором им в дальнейшем предстоит трудиться. Очень важно, чтобы мы развивали институт целевых договоров, и все студенты понимали, где они будут трудоустроены после окончания обучения», — добавил губернатор.