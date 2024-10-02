В Омске второй день подряд объявляют режим НМУ первой степени опасности

По данным Обь-Иртышского УГМС, в среду, 2 октября, в Омской области ожидаются неблагоприятные условия первой степени опасности.
Режим «чёрного неба» начнётся с 20:00 2 октября и продолжится до 10:00 3 октября. В это время в городе ожидается наступление метеорологических условий, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
Отметим, что режим НМУ в регионе объявляют уже второй раз за месяц. В ночь с 1 на 2 октября омичи также дышали выбросами. При этом в среду днём уровень загрязнения воздуха понизился.
Напомним, во время режима «чёрного неба» все промышленные предприятия должны снизить выбросы вредных веществ. Местным жителям при режиме НМУ рекомендуют избегать длительного нахождения на воздухе ранним утром и в безветренную погоду, пить больше воды и ограничить физическую нагрузку.
Ранее сообщалось, что пожилые омичи чаще всего становятся жертвами аферистов из-за проблем с критическим мышлением. В первую очередь речь идёт о когнитивной старости.