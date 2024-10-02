В Благовещенске бухгалтеры колледжа путем аферы похитили 9 млн рублей и отделались условным сроком

В Башкирии суд вынес приговор четырем бывшим и действующим сотрудникам бухгалтерии Благовещенского многопрофильного профессионального колледжа. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.
Согласно версии следствия, с 2015 по 2021 год бухгалтеры оформили подложные платежные поручения, в которых указали ложные сведения о получателях выплат, которые предназначались на стипендии, в том числе детей-сирот. Сотрудники включали в реестры недостоверные данные о суммах денег, подлежащих перечислению как им самим, так и их знакомым и родственникам. Таким образом было похищено более девяти миллионов рублей, которыми злоумышленники распорядились по своему усмотрению.
В результате прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».
Трое подсудимых признали свою вину, их земельные участки и автомобили арестовали. Благовещенский районный суд назначил им от четырех до шести лет лишения свободы условно с испытательным сроком от пяти до шести лет, а также взыскал с них суммы ущерба. Приговор еще не вступил в законную силу.
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