В Благовещенске бухгалтеры колледжа путем аферы похитили 9 млн рублей и отделались условным сроком

Согласно версии следствия, с 2015 по 2021 год бухгалтеры оформили подложные платежные поручения, в которых указали ложные сведения о получателях выплат, которые предназначались на стипендии, в том числе детей-сирот. Сотрудники включали в реестры недостоверные данные о суммах денег, подлежащих перечислению как им самим, так и их знакомым и родственникам. Таким образом было похищено более девяти миллионов рублей, которыми злоумышленники распорядились по своему усмотрению.