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В Благовещенске бухгалтеры колледжа путем аферы похитили 9 млн рублей и отделались условным сроком

В Башкирии бухгалтеры колледжа отделались условкой за хищение 9 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии суд вынес приговор четырем бывшим и действующим сотрудникам бухгалтерии Благовещенского многопрофильного профессионального колледжа. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.

Согласно версии следствия, с 2015 по 2021 год бухгалтеры оформили подложные платежные поручения, в которых указали ложные сведения о получателях выплат, которые предназначались на стипендии, в том числе детей-сирот. Сотрудники включали в реестры недостоверные данные о суммах денег, подлежащих перечислению как им самим, так и их знакомым и родственникам. Таким образом было похищено более девяти миллионов рублей, которыми злоумышленники распорядились по своему усмотрению.

В результате прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

Трое подсудимых признали свою вину, их земельные участки и автомобили арестовали. Благовещенский районный суд назначил им от четырех до шести лет лишения свободы условно с испытательным сроком от пяти до шести лет, а также взыскал с них суммы ущерба. Приговор еще не вступил в законную силу.

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