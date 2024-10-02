Meizu вернется на российский рынок со смартфоном Lucky 08

Meizu была одним из первых китайских производителей, начавших продавать свои смартфоны в России. Первые модели появились в стране в 2012 году. С тех пор бизнес Meizu неоднократно переживал взлеты и падения — как в Китае, так и в России. Компания несколько раз возвращалась в РФ и несколько раз уходила. Последний раз Meizu пыталась заполучить внимание россиян еще до начала спецоперации на Украине.