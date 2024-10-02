Отопительный сезон начался на Урале и в Поволжье, но в Москве задерживается

В 14 муниципальных образованиях Оренбургской области в жилые дома уже начали давать отопление. Потеплели трубы в домах жителей Магнитогорска, Нижнего Новгорода, Смоленска, Тверской области.
В Великом Новгороде отопление дали еще 30 сентября. В первую очередь тепло запускают в учреждениях социальной инфраструктуры, такие как детские сады, больницы, школы.
В российской столице начало отопительного сезона пока откладывается, так как температура воздуха в Москве остается достаточно высокой. Весь сентябрь 2024 года отличался аномально жаркой для столицы погодой.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее заявлял, что в первые дни октября в российской столице включать отопление еще не будут. Но в городском округе Ступино Московской области включение отопительных систем запланировано в течение текущей недели.
Министерством энергетики Московской области отдано распоряжение о первоочередной подаче тепла в объекты социального назначения, прежде всего — в медицинские учреждения.