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Отопительный сезон начался на Урале и в Поволжье, но в Москве задерживается

В нескольких регионах России в первые дни октября стартовал отопительный сезон, сообщают местные власти. С Москвой ситуация обстоит иначе.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Семья сидит у батареи в пледах и смотрит в планшет.
Источник: Shutterstock

В 14 муниципальных образованиях Оренбургской области в жилые дома уже начали давать отопление. Потеплели трубы в домах жителей Магнитогорска, Нижнего Новгорода, Смоленска, Тверской области.

В Великом Новгороде отопление дали еще 30 сентября. В первую очередь тепло запускают в учреждениях социальной инфраструктуры, такие как детские сады, больницы, школы.

В российской столице начало отопительного сезона пока откладывается, так как температура воздуха в Москве остается достаточно высокой. Весь сентябрь 2024 года отличался аномально жаркой для столицы погодой.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее заявлял, что в первые дни октября в российской столице включать отопление еще не будут. Но в городском округе Ступино Московской области включение отопительных систем запланировано в течение текущей недели.

Министерством энергетики Московской области отдано распоряжение о первоочередной подаче тепла в объекты социального назначения, прежде всего — в медицинские учреждения.