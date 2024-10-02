В 23 регионах России открыли 50 инженерных школ

Инфраструктура кампусов доступна не только студентам и сотрудникам университетов, но и жителям городов, где они расположены. Создается комфортная среда для обмена знаниями и опытом. К 2030 году планируется открыть 25 таких кампусов, а в долгосрочной перспективе сеть расширится до 40 по всей стране.