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Гродненский салон красоты не доплатил в бюджет более Br400 тыс

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проверка салона красоты в Гродно вскрыла факты сокрытия выручки, уклонения от уплаты налогов и выплаты серой зарплаты работникам. Об этом БЕЛТА сообщили в Комитете госконтроля.

Наличные деньги, полученные от клиентов за оказанные парикмахерские и косметологические услуги, не отражались в учете салона, а направлялись на выплату зарплаты в конвертах работникам и личные расходы руководителя.

Как стало известно, сумма сокрытой руководителем компании от налогов выручки составила более Br400 тыс., а неуплаченные с серых зарплат работников отчисления — более Br50 тыс.

В отношении руководителя возбуждено уголовное дело.

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