Гродненский салон красоты не доплатил в бюджет более Br400 тыс

Наличные деньги, полученные от клиентов за оказанные парикмахерские и косметологические услуги, не отражались в учете салона, а направлялись на выплату зарплаты в конвертах работникам и личные расходы руководителя.



Как стало известно, сумма сокрытой руководителем компании от налогов выручки составила более Br400 тыс., а неуплаченные с серых зарплат работников отчисления — более Br50 тыс.



В отношении руководителя возбуждено уголовное дело.