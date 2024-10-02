Наличные деньги, полученные от клиентов за оказанные парикмахерские и косметологические услуги, не отражались в учете салона, а направлялись на выплату зарплаты в конвертах работникам и личные расходы руководителя.
Как стало известно, сумма сокрытой руководителем компании от налогов выручки составила более Br400 тыс., а неуплаченные с серых зарплат работников отчисления — более Br50 тыс.
В отношении руководителя возбуждено уголовное дело.
Гродненский салон красоты не доплатил в бюджет более Br400 тыс
2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проверка салона красоты в Гродно вскрыла факты сокрытия выручки, уклонения от уплаты налогов и выплаты серой зарплаты работникам. Об этом БЕЛТА сообщили в Комитете госконтроля.
Наличные деньги, полученные от клиентов за оказанные парикмахерские и косметологические услуги, не отражались в учете салона, а направлялись на выплату зарплаты в конвертах работникам и личные расходы руководителя.