Ждет ли крымчан шестидневная рабочая неделя в конце октября: власти дали ответ

В конце октября крымчан ждет шестидневная рабочая неделя. Рабочими днями будут 28 октября — 2 ноября. При этом суббота, 2 ноября, будет сокращенным днем. После чего крымчане уйдут на выходные.
Нерабочими днями в честь Дня народного единства будут воскресенье, 3 ноября, и понедельник, 4 ноября.
Соответствующая информация внесена в Производственный календарь на 2024 год.
В то же время выходной с субботы, 2 ноября, перенесен на вторник, 30 апреля. Таким образом у жителей страны будут непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая.
Напомним, День народного единства является государственным праздником, который отмечается ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Праздник учрежден в честь событий 1612 года, когда народное ополчение во главе с Мининым и Пожарским освободило Москву от польских захватчиков.
В этот день по всей стране проводятся праздничные мероприятия.