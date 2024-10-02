Ждет ли крымчан шестидневная рабочая неделя в конце октября: власти дали ответ

Напомним, День народного единства является государственным праздником, который отмечается ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Праздник учрежден в честь событий 1612 года, когда народное ополчение во главе с Мининым и Пожарским освободило Москву от польских захватчиков.