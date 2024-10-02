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Ждет ли крымчан шестидневная рабочая неделя в конце октября: власти дали ответ

Крымчан ждет выходной 4 ноября.

Источник: Комсомольская правда

В конце октября крымчан ждет шестидневная рабочая неделя. Рабочими днями будут 28 октября — 2 ноября. При этом суббота, 2 ноября, будет сокращенным днем. После чего крымчане уйдут на выходные.

Нерабочими днями в честь Дня народного единства будут воскресенье, 3 ноября, и понедельник, 4 ноября.

Соответствующая информация внесена в Производственный календарь на 2024 год.

В то же время выходной с субботы, 2 ноября, перенесен на вторник, 30 апреля. Таким образом у жителей страны будут непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая.

Напомним, День народного единства является государственным праздником, который отмечается ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Праздник учрежден в честь событий 1612 года, когда народное ополчение во главе с Мининым и Пожарским освободило Москву от польских захватчиков.

В этот день по всей стране проводятся праздничные мероприятия.

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