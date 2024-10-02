Когда включат отопление в Воронеже

С наступлением октября воронежцы задаются традиционным вопросом: «Когда в городе-миллионнике включат отопление»? Власти объяснили, что отопительный сезон, как и в предыдущие годы, начнется в Воронеже, когда среднесуточная температура не будет превышать +8 градусов пять дней подряд, согласно постановлению правительства РФ. Об этом рассказали в мэрии 2 октября.
Там пояснили, что городская администрация может руководствоваться погодными условиями и дать тепло раньше, до истечения срока.
— Отопительный сезон должен начинаться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже +8 градусов. Напоминаем, что собственники жилья вправе самостоятельно определить дату начала отопительного сезона для своего многоквартирного дома: для этого необходимо провести общее собрание, оформить решение протоколом и направить его в обслуживающую организацию, — подытожили в мэрии.
Пока же в Воронеже тепло не только днем, но и ночью. А вот в прошлом году мэр Воронежа принял решение о старте отопительного сезона 6 октября из-за прогноза синоптиков, обещавших резкое ухудшение погоды. И он в итоге оправдался.