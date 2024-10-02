Когда включат отопление в Воронеже

— Отопительный сезон должен начинаться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже +8 градусов. Напоминаем, что собственники жилья вправе самостоятельно определить дату начала отопительного сезона для своего многоквартирного дома: для этого необходимо провести общее собрание, оформить решение протоколом и направить его в обслуживающую организацию, — подытожили в мэрии.