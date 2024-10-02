Состоялась премьера сериала «Амура» с Михайловой и Колокольниковым

По двум сериям, как обычно, сложно что-либо предсказать, но пока что дешевенькая манипулятивность, которая сопутствует в кадре таинственной японской дури, направляет «Амуру» в сторону тропа «белый спаситель». Однако и тут, что называется, есть нюансы. С гигантской натяжкой «белого спасителя» можно расценивать как извращенное проявление гуманистической европейской мысли — ну, он же все-таки спаситель. Здесь же за японцев как-то особенно тревожно: если Михайлова с Колокольниковым их в принципе спасут, то, есть подозрение, по остаточному принципу. А вообще с кончиков всех русских языков тут будто бы в любой момент готово сорваться коронное «мальчик, ты не понял, водочки нам принеси, мы домой летим».