Воронежцы могут сдать монеты в банки и магазины

Воронежцев пригласили принять участие в Монетной неделе, которая пройдет с 7 по 20 октября. Смысл ее в том, чтобы вернуть мелочь в оборот и сократить затраты на ее производство, а людям — пополнить личный бюджет. Принимать будут любые российские монеты, выпущенные после 1997 года.
В банковских офисах воронежцы смогут без комиссии обменять мелочь на банкноты и получить памятные монеты. При желании сданную сумму зачислят на счет.
В этом году есть и нововведение: можно сдать мелочь и магазины (уточнить их адреса можно на сайте проекта) — там металлические деньги обменяют на бумажные.
— По итогам прошлой акции жители Воронежской области вернули в оборот более одного миллиона монет на сумму 6 000 000 рублей, — сообщил Сергей Гуркин, заместитель управляющего воронежским отделением Банка России.