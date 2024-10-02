Воронежцы могут сдать монеты в банки и магазины

Воронежцев пригласили принять участие в Монетной неделе, которая пройдет с 7 по 20 октября. Смысл ее в том, чтобы вернуть мелочь в оборот и сократить затраты на ее производство, а людям — пополнить личный бюджет. Принимать будут любые российские монеты, выпущенные после 1997 года.