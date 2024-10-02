Уфимский офтальмолог рассказала о самых распространенных заболеваниях глаз в пожилом возрасте

Врач-офтальмолог Городской клинической больница № 5 Уфы Анжела Кузовлева рассказала о самых распространенных заболеваниях глаз во взрослом и пожилом возрасте.
1) Глаукома.
При ней из-за повышенного внутриглазного давления снижается острота зрения. Может привести к слепоте.
2) Возрастная дегенерация макулы.
Макула — центральная часть сетчатки глаза. Из-за изменений ее, связанных с возрастом, зрение становится менее острым.
3) Катаракта.
При заболевании происходит частичное или полное помутнение хрусталика глаза.
4) Гипертоническая ретинопатия.
Повреждение сосудов глазной сетчатки из-за высокого давления.
5) Диабетическая ретинопатия.
Встречается у 90% пациентов, страдающих сахарным диабетом. На фоне заболевания происходит поражение сосудов сетчатки.
6) Возрастная дальнозоркость.
Развивается, как правило, после 45 лет. Пациентам становится трудно воспринимать объекты, которые находятся вблизи.
Анжела Кузовлева отмечает, что перечисленные заболевания не являются неизбежностью, поскольку если заботиться о здоровье глаз и защищать их, то зрение может сохраниться в абсолютно любом возрасте.
Офтальмолог рекомендует незамедлительно обратиться к врачу при следующих симптомах:
— затуманенное зрение;
— ухудшение цветовосприятия;
— вспышки, темные пятна;
— сужение полей зрения;
— чувствительность к свету;
— затруднения при чтении;
— боль в глазах;
— сухость глаз;
— слезотечение.
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