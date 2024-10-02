Экспертный совет по демографии начал работать в Иркутской области

Председатель Заксобрания Александр Ведерников обратил внимание членов Совета на то, как будет строиться работа нового совещательного органа: сначала сбор и обсуждение идей, которые помогут изменить сложившуюся ситуацию, а потом совместная работа с профильными министерствами по воплощению их в жизнь. Так, по мнению спикера, нужна программа помощи молодым семьям в покупке жилья — новым условиями должны быть предусмотрены дополнительные меры поддержки при рождении в таких семьях детей. Еще один важный аспект — создание семейных МФЦ, где молодые люди смогут узнать о всех существующих мерах поддержки и получить необходимую помощь. Кроме того, Александр Ведерников предложил разработать региональную программу «Благополучная семья», которая будет содержать в себе меры профилактики для социально-неблагополучных семей.