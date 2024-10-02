Экспертный совет по демографии начал работать в Иркутской области

Создание регионального студенческого маткапитала, организация «пушкинской карты» для многодетных семей — эти и другие предложения обсудили на первом заседании экспертного совета по вопросам демографического развития при Законодательном Собрании Иркутской области.
В состав Совета входят общественники, предприниматели, многодетные родители, представители здравоохранения, образования, науки. На первом заседании обсуждалась ситуация в целом по Иркутской области. Заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова рассказала о том, как в Приангарье реализуются национальные и региональные проекты, направленные на поддержку семей с детьми. А руководитель службы ЗАГС Иркутской области Валерий Митусов привел статистику последних лет, согласной которой население Иркутской области сокращается, так же как и число заключаемых браков. Обратил на это внимание и председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области Артём Лобков:
— Сегодня наиболее подходящий момент для того, чтобы пересмотреть меры соцподдержки. Национальный проект «Демография» заканчивается в 2024 году и будет принят в новой редакции до 2030 года. Это повлияет и на те меры, которые мы примем на уровне региона.
Председатель Заксобрания Александр Ведерников обратил внимание членов Совета на то, как будет строиться работа нового совещательного органа: сначала сбор и обсуждение идей, которые помогут изменить сложившуюся ситуацию, а потом совместная работа с профильными министерствами по воплощению их в жизнь. Так, по мнению спикера, нужна программа помощи молодым семьям в покупке жилья — новым условиями должны быть предусмотрены дополнительные меры поддержки при рождении в таких семьях детей. Еще один важный аспект — создание семейных МФЦ, где молодые люди смогут узнать о всех существующих мерах поддержки и получить необходимую помощь. Кроме того, Александр Ведерников предложил разработать региональную программу «Благополучная семья», которая будет содержать в себе меры профилактики для социально-неблагополучных семей.
Общественники высказали свои предложения, которые будут предметно изучаться в группах совета по направлениям. Их в совете сформировано пять: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Студенческая семья», «Здоровое поколение» и «Активное долголетие». Главная задача Совета — проанализировать существующую государственную поддержку, направленную на увеличение рождаемости и продолжительности жизни, чтобы определить наиболее действенные меры и, возможно, предложить новые.