«АК-47» выпустят первый за семь лет альбом «Пятый»

Треклист студийника уже опубликован. В нем можно найти фиты с рэперами Ноггано, Гуфом, Murovei, Кравцем, а также с шансонье Виталием Гордеем и другими исполнителями. Кроме того, музыкант поделился нарезкой из всех 14 песен с «Пятого».