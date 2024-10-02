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«АК-47» выпустят первый за семь лет альбом «Пятый»

Участник хип-хопа-дуэта «АК-47» Витя АК в своем Telegram-канале анонсировал первую с 2017 года пластинку коллектива. Лонгплей получил название «Пятый». Релиз ожидается 25 октября.

Источник: Звук

Участник хип-хопа-дуэта «АК-47» Витя АК в своем Telegram-канале анонсировал первую с 2017 года пластинку коллектива. Лонгплей получил название «Пятый». Релиз ожидается 25 октября.

Артист уточнил, что группа постаралась сохранить прежний стиль, но добавить в него свежести. «Атмосферное звучание и непревзойденный уральский стилек погрузят вас в былые времена и заставят ностальгировать», — написал Виталий (настоящее имя Вити).

Треклист студийника уже опубликован. В нем можно найти фиты с рэперами Ноггано, Гуфом, Murovei, Кравцем, а также с шансонье Виталием Гордеем и другими исполнителями. Кроме того, музыкант поделился нарезкой из всех 14 песен с «Пятого».

В 2022-м «АК-47» выпустили совместный с коллективом «Триагрутрика» альбом — «АКТГК».