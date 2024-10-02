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Омская семья выиграла 30 миллионов в лотерее

Семья из Омска выиграла 30 миллионов рублей в лотерее. Об этом стало известно на сайте «Столото».

Сейчас они живут в Подмосковье. Кристина — инженер-проектировщик. Она в отпуске по уходу за ребенком. Ее муж Владимир занимается обслуживанием стоматологического оборудования.

Кристина и Владимир начали играть в лотерею три-четыре месяца назад. Они купили по билету из любопытства. Это занятие быстро стало их общим хобби. Ранее они выигрывали небольшие суммы. Поэтому не ждали большого успеха.

В тот день они заехали в магазин «Столото» и выбрали билеты. Когда Владимир стер защитный слой, он увидел «5Х» и 6 000 000. Кристина не могла сдержать эмоции и начала прыгать по квартире.

Супруги верили в удачу. Теперь они планируют купить дом на выигранные деньги.

Все лотереи в России являются государственными. Их контролируют Министерство финансов и Федеральная налоговая служба.