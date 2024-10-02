Омская семья выиграла 30 миллионов в лотерее

Сейчас они живут в Подмосковье. Кристина — инженер-проектировщик. Она в отпуске по уходу за ребенком. Ее муж Владимир занимается обслуживанием стоматологического оборудования.
Кристина и Владимир начали играть в лотерею три-четыре месяца назад. Они купили по билету из любопытства. Это занятие быстро стало их общим хобби. Ранее они выигрывали небольшие суммы. Поэтому не ждали большого успеха.
В тот день они заехали в магазин «Столото» и выбрали билеты. Когда Владимир стер защитный слой, он увидел «5Х» и 6 000 000. Кристина не могла сдержать эмоции и начала прыгать по квартире.
Супруги верили в удачу. Теперь они планируют купить дом на выигранные деньги.
Все лотереи в России являются государственными. Их контролируют Министерство финансов и Федеральная налоговая служба.