Артемий Лебедев призвал изменить подход к строительству городов

«Так получилось, что наша страна живет по этике комендантского часа. У нас не принято долго находиться на улице: сидеть на тротуаре, на полу. Люди хотят, чтобы города принадлежали им. Когда мы обсуждаем строительство и недвижимость, мы обсуждаем ситуацию внутри квадратных метров. Но нужно обсуждать то, что снаружи. Как только люди будут чувствовать себя в безопасности на улице, у нас будет комфортная городская среда», — уверен дизайнер.