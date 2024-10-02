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Артемий Лебедев призвал изменить подход к строительству городов

Россияне должны чувствовать, что города принадлежат им, и больше времени проводить на улице. Об этом заявил дизайнер Артемий Лебедев на форуме 100+ в Екатеринбурге.

Источник: РИА "Новости"

«Так получилось, что наша страна живет по этике комендантского часа. У нас не принято долго находиться на улице: сидеть на тротуаре, на полу. Люди хотят, чтобы города принадлежали им. Когда мы обсуждаем строительство и недвижимость, мы обсуждаем ситуацию внутри квадратных метров. Но нужно обсуждать то, что снаружи. Как только люди будут чувствовать себя в безопасности на улице, у нас будет комфортная городская среда», — уверен дизайнер.

За день участия в екатеринбургском форуме Лебедев сделал уже несколько громких заявлений. Среднеуральск он предложил превратить в Швейцарию. Работодателей призвал обратить внимание на туалеты в офисах и закупить туалетную бумагу премиум-сегмента. А Екатеринбургу блогер признался в любви.

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