Омичка Алина Герман претендует на титул «Мисс Россия 2024»

Вчера началось онлайн-голосование за участниц. Десять девушек, которые наберут больше всего голосов, попадут в топ-20 финалисток. Еще десять участниц выберет жюри. Имена финалисток будут объявлены на церемонии, которая пройдет в эту субботу, 5 октября.