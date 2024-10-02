Омичка Алина Герман претендует на титул «Мисс Россия 2024»

Алина Герман из Омска участвует в конкурсе «Мисс Россия 2024». Все конкурсантки уже прошли отборочные этапы и подготовку.
Вчера началось онлайн-голосование за участниц. Десять девушек, которые наберут больше всего голосов, попадут в топ-20 финалисток. Еще десять участниц выберет жюри. Имена финалисток будут объявлены на церемонии, которая пройдет в эту субботу, 5 октября.
Финал конкурса уже на подходе. В 2024 году за титул самой красивой девушки России будут бороться 50 участниц из разных регионов. Алина Герман — одна из них. Она хочет создать волонтерский центр для вакцинации и чипирования животных.
На официальном сайте конкурса идет открытое голосование. Оно продлится до 5 октября, когда пройдет финальное шоу. На мероприятии определят 20 финалисток: 10 из них выберут зрители, а остальные — члены жюри.