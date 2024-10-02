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В Беларуси начали включать отопление: когда потеплеет в домах?

В Беларуси начался отопительный сезон, в социальных объектах уже начали включать отопление, сообщает БЕЛТА.

Источник: AP 2023

По информации Мингорисполкома, с 1 октября в столице отопление было включено у потребителей первой очереди: в школьных и дошкольных учреждениях, медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, в учреждениях социального обеспечения, в гостиницах, государственных архивах, музеях, библиотеках, а также в специализированных учебно-спортивных учреждениях.

В социальных объектах города отопление включают, когда среднесуточная температура составляет 10 градусов тепла или ниже на протяжении трех дней подряд.

В жилые дома, другие учреждения образования и культуры тепло будет подано, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней будет составлять не более 8 градусов тепла.

ЖКХ