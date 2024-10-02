По информации Мингорисполкома, с 1 октября в столице отопление было включено у потребителей первой очереди: в школьных и дошкольных учреждениях, медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, в учреждениях социального обеспечения, в гостиницах, государственных архивах, музеях, библиотеках, а также в специализированных учебно-спортивных учреждениях.
В социальных объектах города отопление включают, когда среднесуточная температура составляет 10 градусов тепла или ниже на протяжении трех дней подряд.
В жилые дома, другие учреждения образования и культуры тепло будет подано, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней будет составлять не более 8 градусов тепла.
В Беларуси начали включать отопление: когда потеплеет в домах?
В Беларуси начался отопительный сезон, в социальных объектах уже начали включать отопление, сообщает БЕЛТА.
По информации Мингорисполкома, с 1 октября в столице отопление было включено у потребителей первой очереди: в школьных и дошкольных учреждениях, медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, в учреждениях социального обеспечения, в гостиницах, государственных архивах, музеях, библиотеках, а также в специализированных учебно-спортивных учреждениях.