В Беларуси начали включать отопление: когда потеплеет в домах?

По информации Мингорисполкома, с 1 октября в столице отопление было включено у потребителей первой очереди: в школьных и дошкольных учреждениях, медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, в учреждениях социального обеспечения, в гостиницах, государственных архивах, музеях, библиотеках, а также в специализированных учебно-спортивных учреждениях.



В социальных объектах города отопление включают, когда среднесуточная температура составляет 10 градусов тепла или ниже на протяжении трех дней подряд.



В жилые дома, другие учреждения образования и культуры тепло будет подано, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней будет составлять не более 8 градусов тепла.