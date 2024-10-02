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Пыль песчаных бурь доберется до Минска

Частицы будут мелкие и незаметные невооруженным глазом. В конце прошлой недели они уже накрыли ряд российских регионов.

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Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 окт — Sputnik. Частицы пыли после песчаной бури в южных регионах России направятся в сторону Беларуси, где растворятся в воздухе, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

По прогнозам специалиста, небольшой шлейф мелких частиц пройдет немного западнее и направится в сторону Минска. Макарова добавила, что Москву и Центральную Россию буря практически не затронет.

«Может быть заденет Белгородскую и Курскую области, приграничные районы Украины и на Беларусь выходит. Там растворится в воздухе сегодня-завтра».

сказала Макарова.

Метеоролог подчеркнула, что частицы будут мелкие и незаметные невооруженному глазу, опасности здоровью людей они не принесут.

Ранее пыльные бури накрыли ряд регионов Южного федерального округа РФ и были замечены в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях и Калмыкии.

Песчаные бури

Пыльная буря — это природное явление, представляющее собой перенос ветром больших масс песка, пыли и частичек почвы, поднятых с земной поверхности. Относится к стихийным бедствиям.

Образуются бури при сухой погоде и сильном ветре — около 10 м/с. Если земная поверхность сухая, то ветер может поднимать в воздух массы песка и пыли, перенося их на огромные расстояния вплоть до тысяч километров.

Возникают песчаные бури чаще всего в пустынях и полупустынях. Иногда — в степях и лесостепях, в тропической климатической зоне и реже — в умеренной. Интересно, что за прошедшие полвека количество пыльных бурь возросло. В частности, в Сахаре — в 10 раз, в Мавритании — около 80 ежегодно, когда как еще 60 лет назад наблюдалось всего две бури.

экология