Пыль песчаных бурь доберется до Минска

Возникают песчаные бури чаще всего в пустынях и полупустынях. Иногда — в степях и лесостепях, в тропической климатической зоне и реже — в умеренной. Интересно, что за прошедшие полвека количество пыльных бурь возросло. В частности, в Сахаре — в 10 раз, в Мавритании — около 80 ежегодно, когда как еще 60 лет назад наблюдалось всего две бури.