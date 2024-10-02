Часть жителей Ростовской области пожаловалась на неработающие сирены

Некоторые жители Дона выразили беспокойство, что не обнаружили трансляции сообщений ни на одном из каналов. Другие пожаловались, что не слышали сигнал тревоги. Об этом рассказали представители Западного жилого массива, Первомайского района, микрорайона Суворовского. В регионе с аналогичной проблемой столкнулись жители Таганрога, посёлка Темерницкого, Шолоховского района.