Часть жителей Ростовской области пожаловалась на неработающие сирены днём 2 октября. Свои комментарии на эту тему дончане оставляют в ТГ-канале главы региона.
2 октября в Ростовской области должна была пройти тренировка системы оповещения. Планировалось задействовать технические средства (электросирены и уличные громкоговорители), а также передать учебное сообщение по радио и ТВ.
Некоторые жители Дона выразили беспокойство, что не обнаружили трансляции сообщений ни на одном из каналов. Другие пожаловались, что не слышали сигнал тревоги. Об этом рассказали представители Западного жилого массива, Первомайского района, микрорайона Суворовского. В регионе с аналогичной проблемой столкнулись жители Таганрога, посёлка Темерницкого, Шолоховского района.
В то же время некоторые дончане сообщили, что услышали сирены.