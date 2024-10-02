По чипу будут искать хозяина: в Башкирии депутаты придумали, как решить проблему бродячих животных

Проблема бродячих животных в Башкирии по-прежнему остается очень актуальной. К сожалению, до сих пор многие люди выбрасывают своих некогда любимых питомцев на произвол судьбы или же не заморачиваются с их стерилизацией, в результате чего сотни кошек и собак бродят по улицам. Иногда это приводит к трагедии — нападению на людей, чаще всего — на детей.
На днях депутаты Государственного Собрания — Курултая Башкирии подготовили изменения в Закон «Об ответственном обращении с животными», которые помогут в решении проблемы безнадзорных хвостиков. В первую очередь — речь идет о чипировании домашних животных.
ХОЗЯИНА БУДУТ ВЫЧИСЛЯТЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ НОМЕРУ.
Как рассказал Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев, законопроект предусматривает обязательную идентификацию и регистрацию собак. Причем для хозяев есть хорошая новость — в первые два года чипировать собаку и поставить ее на учет они смогут совершенно бесплатно.
— Новая система будет внедряться при поддержке бюджета республики. По расчетам, в 2025 году на эти цели потребуется порядка 29 млн рублей, а в 2026 — около 28 млн рублей. В дальнейшем идентификация и регистрация собак станет для владельцев платной, — пояснил Константин Толкачев.
Чип будет содержать индивидуальный номер. То есть, если собака окажется на улице, при отлове специалист с помощью сканера сможет считать этот номер и выяснить всю необходимую информацию о животном и его хозяине. Депутаты считают, что именно обязательная идентификация — это первый и самый важный шаг, который поможет регулировать численность бездомных животных.
Как отмечает Константин Толкачев, проблема бродячих собак решается уже много лет, но до недавнего времени у регионов просто не было достаточных полномочий. Сейчас, когда поправки в законодательство внесены уже на федеральном уровне, полномочия субъектов были значительно расширены.
— Идентификация животного в первую очередь означает ответственность владельца. Чипированную собаку так просто не выбросишь на улицу, а если животное потерялось, то его гораздо легче вернуть домой, — добавил спикер Курултая Башкирии.
Отметим, что на сегодняшний день в республике уже разработано специальное программное обеспечение, которое прошло испытания в нескольких муниципалитетах Башкирии. Данная программа включает в себя несколько модулей — модули геолокации, учета бездомных животных, отчета и аналитики. К тому времени, когда закон «Об ответственном обращении с животными», будет принят, программа будет готова для полноценного запуска.
КСТАТИ ГОВОРЯ.
Напомним, что в июле этого года в Башкирии также вступил в силу закон о повышении штрафов за выгул собак без поводка и намордника. С такой инициативой еще в марте выступили депутаты Госсобрания-Курултая республики. Новый закон запрещает выгул и перемещение без поводка (или с поводком длиной более метра), ошейника и намордника в общественных местах (за исключением специально отведенных для территорий) собак, которые способны представлять опасность для окружающих. Речь идет о животных, чей рост больше 30 сантиметров в холке, при этом собаки-поводыри к этому списку не относятся. Также закон запрещает выгуливать собак тем, кому еще не исполнилось 14 лет, а также выгуливать более двух потенциально опасных собак одному сопровождающему, независимо от местонахождения. Нарушителям будут выписаны штрафы в размере 4−5 тысяч рублей для граждан, 10−15 тысяч — для должностных и 20−30 тысяч рублей для юридических лиц.
— Правила выгула собак установлены ради безопасности — людей и животных. Так что агрессия животного может обернуться для хозяина даже уголовной ответственностью, — заявил председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев.