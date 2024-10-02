По чипу будут искать хозяина: в Башкирии депутаты придумали, как решить проблему бродячих животных

Напомним, что в июле этого года в Башкирии также вступил в силу закон о повышении штрафов за выгул собак без поводка и намордника. С такой инициативой еще в марте выступили депутаты Госсобрания-Курултая республики. Новый закон запрещает выгул и перемещение без поводка (или с поводком длиной более метра), ошейника и намордника в общественных местах (за исключением специально отведенных для территорий) собак, которые способны представлять опасность для окружающих. Речь идет о животных, чей рост больше 30 сантиметров в холке, при этом собаки-поводыри к этому списку не относятся. Также закон запрещает выгуливать собак тем, кому еще не исполнилось 14 лет, а также выгуливать более двух потенциально опасных собак одному сопровождающему, независимо от местонахождения. Нарушителям будут выписаны штрафы в размере 4−5 тысяч рублей для граждан, 10−15 тысяч — для должностных и 20−30 тысяч рублей для юридических лиц.