Подготовку к 80-летию Победы обсудили в Черемховском районе

Праздничные, воспитательные и патриотические мероприятия, приуроченные к 80-летию победы в Великой Отечественной войне обсудил с членами районного Совета ветеранов председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников. Он находится в рабочей поездке по Черемховскому району в рамках традиционной муниципальной недели, которую депутаты областного парламента проводят в своих избирательных округах.