Подготовку к 80-летию Победы обсудили в Черемховском районе

Праздничные, воспитательные и патриотические мероприятия, приуроченные к 80-летию победы в Великой Отечественной войне обсудил с членами районного Совета ветеранов председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников. Он находится в рабочей поездке по Черемховскому району в рамках традиционной муниципальной недели, которую депутаты областного парламента проводят в своих избирательных округах.
Обращаясь к членам Совета ветеранов Александр Ведерников подчеркнул важность работы с молодыми людьми:
— Необходимо это большое событие было наполнено патриотическими, краеведческими и воспитательными мероприятиями для нашего подрастающего поколения, — считает Александр Ведерников. — И помощь ветеранов в этой работе неоценима.
При этом спикер Заксобрания напомнил, что на все мероприятия нужно приглашать семьи участников специальной военной операции, уделить особое внимание родственникам погибших бойцов.
Подготовка к празднованию юбилея Победы в Черемховском районе уже идет. Например, на домах, где жили участники ВОВ размещались плакаты с их именами, проводились разные акции, а ветераны и сейчас активно помогают сбору гуманитарной помощи.
В Черемховском районе сейчас проживает только один участник ВОВ, это Николай Васильевич Фролов из поселка Новостройка. В поселке Михайловка живет блокадница Раиса Васильевна Щепина. Есть здесь труженики тыла, ветераны труда и ветераны труда Иркутской области, 8 вдов участников ВОВ.
Александр Ведерников рассказал участникам встречи о том, что Заксобрание заключило соглашение о сотрудничестве с областным Советом ветеранов, совместная работа будет вестись, в том числе, и в плане законодательных инициатив.
Ранее Кп-Иркутск сообщала, что в Черемховском районе открылась первая модельная библиотека — она будет работать в селе Бельск.