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В Омске завод по производству лифтов выставлен на продажу на платформе «Авито»

«ПКФ Сиблифт» банкротится с 2023 года.

Источник: Комсомольская правда

На сайте «Авито» появилось объявление о продаже «ПКФ Сиблифт», единственного производителя лифтов за Уралом. Из-за накапливающихся долгов предприятие проходит процедуру банкротства.

В объявлении подчеркивается, что завод является «одним из стратегических промышленных лидеров региона». Под потенциальный покупатель предлагается сборочный цех площадью около 700 квадратных метров, а также земельный участок размером 7,8 гектара.

«Производственная мощность позволяет выпускать 2500 лифтов в год, включая более 60 различных моделей — пассажирские, больничные и грузовые. Грузоподъемность лифтов варьируется от 400 кг до 1 тонны», — указывается в описании. Продукция завода поставляется в 45 регионов России, а также экспортируется в Киргизию и Казахстан.

Завод «Сиблифт» был признан банкротом в 2023 году из-за долгов, достигнувших около миллиарда рублей.