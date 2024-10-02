В Омске завод по производству лифтов выставлен на продажу на платформе «Авито»

«Производственная мощность позволяет выпускать 2500 лифтов в год, включая более 60 различных моделей — пассажирские, больничные и грузовые. Грузоподъемность лифтов варьируется от 400 кг до 1 тонны», — указывается в описании. Продукция завода поставляется в 45 регионов России, а также экспортируется в Киргизию и Казахстан.