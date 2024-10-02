До конца года в Волгоградской области закупят 23 БПЛА для патрулирования лесов

Аппараты поступят в регион в рамках федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».
23 беспилотных летательных аппарата закупят до конца 2024 года. Дроны будут использовать для патрулирования лесов, раннего выявления лесных пожаров, также их задействуют для пресечения нарушений лесного законодательства.
Как сообщили в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, контракт на поставку 23 БПЛА модели «Геоскан 801» уже заключен. Еще один дрон передадут в следующем году. Специалисты, которые будут работать с аппаратами, пройдут обучение.
Напомним, губернатор Андрей Бочаров инициировал создание проекта «Развитие грамотности в сфере управления БПЛА». В рамках программы подготовили уже 45 специализированных площадок, где проходит обучение управления дронами.