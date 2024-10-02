До конца года в Волгоградской области закупят 23 БПЛА для патрулирования лесов

Как сообщили в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, контракт на поставку 23 БПЛА модели «Геоскан 801» уже заключен. Еще один дрон передадут в следующем году. Специалисты, которые будут работать с аппаратами, пройдут обучение.