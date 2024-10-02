Первая женщина Башкирии на вершине Манаслу: уфимка совершила восхождение на восьмитысячник в Гималаях

Отметим, что Манаслу, расположенная в Гималаях недалеко от непало-китайской границы, — это не просто гора, а настоящая проверка на прочность для альпинистов. С уровнем смертности 17,8% за всю историю восхождений, этот восьмитысячник считается одним из самых опасных в мире. Тем не менее, Вероника преодолела все трудности и смогла достичь цели. Спортсменка с гордостью демонстрирует, что нет ничего невозможного для тех, кто верит в себя и готов к трудностям.