Первая женщина Башкирии на вершине Манаслу: уфимка совершила восхождение на восьмитысячник в Гималаях

Уфимская альпинистка Вероника Зарипова вновь удивила родную республику своими достижениями. После успешного восхождения на Эверест в 2022 году, где она достигла высоты 8 848 метров, Вероника продолжает покорять новые вершины. В этом году она отправилась на Манаслу — восьмую по высоте гору на планете, расположенную в Непале, став первой женщиной из Башкирии, которая успешно достигла вершины в 8163 метра. Радостной новостью спортсменка поделилась с подписчиками в социальных сетях.
ЛЮБОВЬ К ГОРАМ НАЧАЛАСЬ С ИРЕМЕЛЯ.
Свой путь в альпинизме Вероника начала в 2016 году, когда вместе с супругом отправилась на Иремель. Это восхождение стало для нее настоящим открытием: живописные виды и свежий воздух пробудили в ней страсть к горам. С тех пор Вероника не останавливалась на достигнутом, а ее альпинистский опыт только рос.
К настоящий момент на счету уфимки уже несколько сложнейших маршрутов, включая восхождение на Макалу, высота которой составляет 8 485 метров. Каждое из этих приключений стало не только физическим испытанием, но и оставило после себя кучу незабываемых эмоций и впечатлений.
ВОСХОЖДЕНИЕ.
10 сентября Вероника Зарипова в составе организованной группы подготовленных альпинистов отправилась в новое путешествие к вершине Манаслу. Команда начала свой путь из поселка Самагаон в базовый лагерь, который расположен на высоте 4850 метров. Несмотря на капризы погоды — пасмурное небо и редкие дожди — команда была окружена потрясающими пейзажами, которые вдохновляли на новые свершения.
По дороге к лагерю альпинисты наслаждались видами водопадов, сверкающих ледников и величественных вершин окружающих гор. Природные красоты подзарядили команду энергией перед предстоящими испытаниями. В базовом лагере группа провела три дня, адаптируясь к новым условиям. Этот этап был очень важен для успешного восхождения: альпинисты проходили акклиматизацию и готовились к предстоящим вызовам. 14 сентября, почувствовав себя уверенно на высоте, команда приступила к занятиям на леднике и тренировкам с кислородными баллонами.
«ПЕРВАЯ ЗАРИПОВА НА ВЕРШИНЕ МАНАСЛУ».
После успешного восхождения на Манаслу Вероника поделилась своей радостью с подписчиками в социальных сетях. Уфимка говорит, что новая покоренная вершина стала очередной ее личной победой.
— 8163 метра. Первая женщина из Республики Башкортостан на вершине Манаслу. Первая Зарипова на вершине Манаслу. Люблю вас, спасибо за поддержку! — написала Вероника на странице в соцсетях.
Отметим, что Манаслу, расположенная в Гималаях недалеко от непало-китайской границы, — это не просто гора, а настоящая проверка на прочность для альпинистов. С уровнем смертности 17,8% за всю историю восхождений, этот восьмитысячник считается одним из самых опасных в мире. Тем не менее, Вероника преодолела все трудности и смогла достичь цели. Спортсменка с гордостью демонстрирует, что нет ничего невозможного для тех, кто верит в себя и готов к трудностям.
ОПАСНЫЕ, НО МАНЯЩИЕ ВЕРШИНЫ.
За романтикой высот скрывается и опасность. Сложные маршруты, непредсказуемые погодные условия и риск лавин — все это делает альпинизм одним из самых экстремальных видов спорта. Тем не менее, каждый год многие смельчаки отправляются покорять вершины гор, стремясь испытать себя на прочность.
В 2021 году Манаслу покорил уфимец Рустам Набиев, который буквально на одних руках забрался на вершину, став первым в истории человеком, который совершил восхождение на этот восьмитысячник без ног. Еще в 2015 году уфимец серьезно пострадал при обрушении казармы в Омске и лишился нижних конечностей, но это его не сломило, и он занялся альпинизмом.