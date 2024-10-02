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Ночные заморозки до −8 градусов ожидаются в Челябинской области

Синоптики прогнозируют значительные перепады температур.

Сейчас в Трентоне: +14° 3 м/с 94% 754 мм рт. ст. +17°
Источник: Комсомольская правда

3 октября синоптики прогнозируют в Челябинской области малооблачную и сухую погоду со значительными перепадами температур.

В ночь на четверг столбики термометров в отдельных районах могут опуститься до −5 градусов, а в горах и низинах и вовсе похолодает до −8. Об этом предупредили в региональном гидрометцентре.

Днём в четверг на Южном Урале будет от +12 до +17 градусов, ожидается ветер с порывами до 10 м/с. При этом прогноз сулит ясную погоду без осадков. В Челябинске в ночь на 3 октября может похолодать до −2 градусов, в светлое время суток термометры покажут до +15. Дождей в областном центре также не обещают.