Ночные заморозки до −8 градусов ожидаются в Челябинской области

Днём в четверг на Южном Урале будет от +12 до +17 градусов, ожидается ветер с порывами до 10 м/с. При этом прогноз сулит ясную погоду без осадков. В Челябинске в ночь на 3 октября может похолодать до −2 градусов, в светлое время суток термометры покажут до +15. Дождей в областном центре также не обещают.