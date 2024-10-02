На здание гимназии в Таганроге повесили плакаты с запрещенной символикой

По прибытии в город он устраивается на работу в органы нацистской оккупационной власти, выдавая себя за поволжского немца по имени Густав Шварц. Благодаря его усилиям небольшая группа единомышленников быстро перерастает в обширное подпольное движение, состоящее из сотен человек.