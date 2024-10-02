На здание гимназии в Таганроге повесили плакаты с запрещенной символикой

В Ростовской области на здании таганрогской гимназии заметили полотна с запрещенной нацистской символикой. Как оказалось, знаки фашистов использовали в качестве декораций к сериалу о молодежном подполье времен Великой Отечественной войны. По крайней мере, так в соцсетях утверждают очевидцы.
Напомним, до этого о старте съемок жителей и гостей города предупредил сити-менеджер Андрей Фатеев. Чиновник отметил, что при создании ленты будут использовать уникальные образцы вооружения и техники, форму и предметы быта.
Картина называется «Таганрог». Режиссер — уроженец Ростовской области Армен Назикян. В съемках должны задействовать больше 760 человек, в том числе жителей региона. По словам актеров массовки, за день им платят 2,5 тысячи рублей.
Журналист «КП — Ростов-на-Дону» узнал сюжет будущей ленты. События будут разворачиваться в 1941 году. Офицер госбезопасности Виктор Швец, которого играет актер Денис Донской, получает задание отправиться в Таганрог для разведывательной и подпольной деятельности.
По прибытии в город он устраивается на работу в органы нацистской оккупационной власти, выдавая себя за поволжского немца по имени Густав Шварц. Благодаря его усилиям небольшая группа единомышленников быстро перерастает в обширное подпольное движение, состоящее из сотен человек.
Добавим, в Таганроге на время съемочного процесса до 10 октября будут ограничивать движение транспорта.