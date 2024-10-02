Сильные дожди ожидаются по северо-западу Беларуси 3 октября

Будет облачно. Ночью по западу, днем на большей части территории пройдут дожди, днем местами по северо-западу — сильные дожди.



Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем восточный 4−9 м/с.



Температура воздуха минимальная ночью составит плюс 3−9 градусов, максимальная днем — плюс 9−15 градусов, по юго-востоку — плюс 16−21 градус.