Будет облачно. Ночью по западу, днем на большей части территории пройдут дожди, днем местами по северо-западу — сильные дожди.
Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем восточный 4−9 м/с.
Температура воздуха минимальная ночью составит плюс 3−9 градусов, максимальная днем — плюс 9−15 градусов, по юго-востоку — плюс 16−21 градус.
Сильные дожди ожидаются по северо-западу Беларуси 3 октября
2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильные дожди ожидаются 3 октября местами по северо-западу Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно. Ночью по западу, днем на большей части территории пройдут дожди, днем местами по северо-западу — сильные дожди.