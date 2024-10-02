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Сильные дожди ожидаются по северо-западу Беларуси 3 октября

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильные дожди ожидаются 3 октября местами по северо-западу Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Трентоне: +14° 3 м/с 94% 754 мм рт. ст. +17°
Источник: Агентство «Москва»

Будет облачно. Ночью по западу, днем на большей части территории пройдут дожди, днем местами по северо-западу — сильные дожди.

Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем восточный 4−9 м/с.

Температура воздуха минимальная ночью составит плюс 3−9 градусов, максимальная днем — плюс 9−15 градусов, по юго-востоку — плюс 16−21 градус.