В Калининградском зоопарке показали, как греются сурикаты

Калининградский зоопарк продолжает радовать своих подписчиков забавными историями и видео. На этот раз смотрители показали, как сурикаты греются под лампой.
Несмотря на то, что у животных есть уютные и тёплые вольеры, сурикаты выходит на улицу и толпятся под лампой, на тёплом камне. Смотрители говорят, что в помещениях животных скучно, а на улице можно посмотреть на посетителей.
Ранее мы сообщали, что лев Тигран, который прибыл в калининградский зоопарк из Старого Оскола, двадцать один день будет ждать знакомства со своей пассией. Как рассказала директор зоопарка Светлана Соколова, лев находится на карантине в отдельном вольере.