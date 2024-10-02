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В Калининградском зоопарке показали, как греются сурикаты

Несмотря на то, что у них есть тёплые помещения, сурикаты тусуются на улице.

Источник: Калининградский зоопарк

Калининградский зоопарк продолжает радовать своих подписчиков забавными историями и видео. На этот раз смотрители показали, как сурикаты греются под лампой.

Несмотря на то, что у животных есть уютные и тёплые вольеры, сурикаты выходит на улицу и толпятся под лампой, на тёплом камне. Смотрители говорят, что в помещениях животных скучно, а на улице можно посмотреть на посетителей.

Ранее мы сообщали, что лев Тигран, который прибыл в калининградский зоопарк из Старого Оскола, двадцать один день будет ждать знакомства со своей пассией. Как рассказала директор зоопарка Светлана Соколова, лев находится на карантине в отдельном вольере.

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