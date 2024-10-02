Новые правила начисления амортизации на легковые автомобили будут действовать с 1 января 2025 года

С 1 января 2025 года при начислении амортизации всех видов легковых автомобилей (в том числе специальных и используемых для услуг такси) в отношении авто, принятых к учету после 1 января 2023 года, начисление амортизации необходимо производить исходя из срока полезного использования, равного нормативному сроку службы, линейным либо производительным способом. Для остальных легковых авто может быть сохранен ранее установленный порядок амортизации, в том числе с применением срока полезного использования, отличного от нормативного, и нелинейных методов.



Указанные подходы распространяются также и на легковые автомобили, являющиеся предметами лизинга, независимо от срока договора и порядка погашения их стоимости.