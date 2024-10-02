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Максим Забелин занял пост руководителя администрации главы Башкирии

Соответствующий указ подписал глава региона.

Источник: Комсомольская правда

Руководителем администрации главы Башкирии стал Максим Забелин. Указ о его назначении подписал глава республики Радий Хабиров.

Напомним, Забелин ранее, с 2018 года, занимал должность министра здравоохранения Башкирии, а затем, в 2022 году, был назначен руководителем администрации главы РБ.

Чиновник имеет две высокие награды — ордена Пирогова и генерала Шаймуратова.

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