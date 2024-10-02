Как цикорий влияет на здоровье и можно ли его пить вместо кофе

Много лет цикорий использовали в основном в качестве корма для животных, но в последнее время его все чаще употребляют как альтернативу кофе. Он содержит питательные, минеральные и биоактивные вещества, которые благоприятно влияют на организм человека. О пользе и вреде цикория, противопоказаниях для его употребления и способах приготовления — в материале «Газеты.Ru».