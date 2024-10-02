В Омске зафиксировали выброс сероводорода

Метеорологи предупреждают о погодных условиях, способствующих накоплению вредных веществ в воздухе в предстоящую ночь. Вчера, 1 октября, уровень сероводорода в Кировском округе превысил допустимые нормы в 1,9 раза, согласно сообщению Обь-Иртышского УГМС.
С 20:00 среды, 2 октября, до 10:00 четверга, 3 октября, в Омске вводится режим метеорологических условий, неблагоприятных для рассеивания загрязняющих веществ. Это предписание требует от местных предприятий уменьшить объём выбросов.
В течение следующих нескольких дней, с 3 по 5 октября, ожидается слабый и умеренный ветер, а ночные температуры будут колебаться от 0 до −5°C, в то время как днем температура постепенно повысится до +10…+15° в четверг и +13…+18° к субботе. При низкой скорости ветра промышленные выбросы могут накапливаться в атмосфере.