В Омске зафиксировали выброс сероводорода

В течение следующих нескольких дней, с 3 по 5 октября, ожидается слабый и умеренный ветер, а ночные температуры будут колебаться от 0 до −5°C, в то время как днем температура постепенно повысится до +10…+15° в четверг и +13…+18° к субботе. При низкой скорости ветра промышленные выбросы могут накапливаться в атмосфере.