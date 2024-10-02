На следующей неделе в Прикамье пройдут отключения телевидения и радио

Во вторую неделю октября в Пермском крае вновь запланированы краткосрочные отключения теле- и радиовещания. В связи с этим с 7 по 13 октября возможны перерывы в вещании цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2, а также «Радио России». Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр сообщил, когда будут отключения и перерывы в трансляциях.