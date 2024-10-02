На следующей неделе в Прикамье пройдут отключения телевидения и радио

Во вторую неделю октября в Пермском крае вновь запланированы краткосрочные отключения теле- и радиовещания. В связи с этим с 7 по 13 октября возможны перерывы в вещании цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2, а также «Радио России». Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр сообщил, когда будут отключения и перерывы в трансляциях.
8 октября с 11.00 до 17.00 по местному времени эфирное радио- и телевещание пропадет в Юксеево, Чернушке и в поселке Тюш. В этот же день с 10:00 до 16:00 часов не смогут посмотреть программы жители поселка Юго-Камский.
9 октября с 12.00 до 18.00 пропадут основные каналы и «Радио России» в Куеде. На следующий день, 10 октября, с 11.00 до 17.00 запланировано отключение радио- и телевещания в Очере (Новоселы).