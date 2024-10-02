В Беларуси ужесточили правила размещения наружной рекламы

Документом вносятся изменения в положение о порядке выдачи, продления действия, переоформления и прекращения действия разрешения на размещение средства наружной рекламы, утвержденного постановлением Совмина от 7 июля 2021 года № 395.



Так, ранее рекламораспространитель был вправе без пересогласования проекта привязки разместить средство наружной рекламы на доступном участке местности в радиусе 10 м от обозначенного в проекте привязки места при условии обеспечения безопасности размещения средства наружной рекламы для жизни, здоровья граждан, имущества организаций и граждан в определенных случаях. Этот пункт был исключен из положения.



Кроме того, ранее при проведении в месте размещения средства наружной рекламы работ по застройке, благоустройству территорий, строительству, реконструкции или ремонту зданий и подобного, рекламораспространитель мог при обращении в местные органы власти бесплатно получить равнозначное место либо разместиться после окончания работ на старом месте. Однако сейчас этот пункт также исключен из положения.



Постановление вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.