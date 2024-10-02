Полмиллиона просмотров и тысячи лайков: «Комсомолка» нашла героя ролика, который на ходу починил автобус в Ростове

— Когда я утром ехал на работу, мне и другим людям мешала крышка над головой: она свисала. А у меня с собой как раз были саморезы и шуруповерт. Вот и решил ее прикрутить на место, — рассказал сам герой. — Сделал это по той же технологии, что и была изначально. Тем более, если бы я этого не сделал, то водителю пришлось вскоре заезжать в АТП и ждать ремонта. А это — потеря времени.