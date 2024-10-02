Полмиллиона просмотров и тысячи лайков: «Комсомолка» нашла героя ролика, который на ходу починил автобус в Ростове

В ростовских пабликах недавно завирусилось видео, на котором в обычном городском автобусе № 65 случайный пассажир на ходу починил машину. Просто достал шуруповерт из сумки и прикрутил отвалившуюся пластиковую панель.
«ДЕВЧОНКИ, ЗАБИРАЙТЕ ПАЦАНА!».
Пост только в одной из соцсетей набрал полмиллиона просмотров и тысячи лайков. Жители Ростова восхитились поступком мужчины. Ведь тот не стал, как это принято, жаловаться на плохое состояние автобуса, а просто взял ситуацию в свои руки, и быстро решил проблему. В итоге панель перестала свисать над головами людей.
— Настоящий мужчина: взял и сделал! — написал один из подписчиков.
— Девчонки, забирайте пацана! — отреагировал другой.
— Маме привет. И за воспитание спасибо передаем всем Ростовом! — резюмировал третий.
Вот только долгое время имя героя ролика с шуруповертом в руке оставалось неизвестным. И тогда «КП — Ростов-на-Дону» кинула клич среди своих подписчиков. Ответ не заставил себя долго ждать. — Это мой сын. Георгий Пичко, — пришел ответ в мессенджер «Комсомолки».
СКРОМНИЧАЛ И НЕ ХОТЕЛ ОГЛАСКИ.
Людмила рассказала, что несколько дней уговаривала сына выйти из тени.
— Георгий очень скромный. Поэтому, когда видео с ним попало в соцсети, то постеснялся признаться, что это сделал он. Только в одном месте — там, где написали, что такой мастер мог бы повредить проводку: к примеру, вкрутить болтик не туда — оставил комментарий от третьего лица: «Этот парень отучился и отработал по этой профессии. Он явно знает, куда крутить».
Мама героя вспоминает, что тот с самого детства увлекался конструктором «Лего».
— Сначала его собирал, разбирал. Потом чинил и то, что касается электроники и бытовой техники, телефоны. Ну, чинил, конечно, это громко сказано! Сначала все просто ломалось, а потом — доламывалось. Но, человек учился!
А сейчас, с гордостью продолжает рассказывать о сыне Людмила, сын сам сделал в своей квартире ремонт.
— Я в этом плане им горжусь. Сейчас среди современной молодежи мало таких ребят, которые в 24 года работают, сами себя обеспечивают и живут отдельно.
НАЧНИ С СЕБЯ!
Как оказалось, Георгий отучился в колледже на автодиагноста. А после два года отработал в автотранспортном предприятии Новочеркасска и по специальности, и электриком. Так что, ремонтируя автобус на ходу, знал, что делает.
— Когда я утром ехал на работу, мне и другим людям мешала крышка над головой: она свисала. А у меня с собой как раз были саморезы и шуруповерт. Вот и решил ее прикрутить на место, — рассказал сам герой. — Сделал это по той же технологии, что и была изначально. Тем более, если бы я этого не сделал, то водителю пришлось вскоре заезжать в АТП и ждать ремонта. А это — потеря времени.
Правда, о том, что станет героем Ростова, молодой человек не подозревал.
— Я даже не думал, что кто-то решит заснять меня на видео. Да и произошел ремонт достаточно быстро.
Как оказалось, дончанин не первый раз чинит автобусы по дороге. В прошлый раз вот увидел, как другой пассажир пытается пальцами прикрутить на место крышку для осмотра датчиков.
— Но у него без инструмента сделать это бы не получилось. Тогда я достал плоскогубцы и быстро решил проблему. Люди такому, конечно, удивились. А я просто вышел на своей остановке. Просто не придаю этому особого значения. Если еще вдруг увижу поломку, то, конечно, починю. Мне не сложно, тем более, когда возможности есть. А вообще, хочешь сделать мир лучше — начни с себя. Может, и для кого-то мой пример окажется заразительным.