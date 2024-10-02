Жители нескольких районов Ростова заявили, что не услышали учебных сирен

Сегодня, 2 октября, жители нескольких районов Ростова-на-Дону заявили в соцсетях, что не услышали утром учебных сирен. Также в некоторых случаях люди отмечали приглушенный сигнал, «будто кто-то уснул на руле».
При этом были и положительные комментарии. В частности, хороший и громкий звук раздавался в Левенцовке, на Солженицына и Еременко.
Сейчас жители донской столицы продолжают активно обсуждать ситуацию в социальных сетях. Напомним, в первой половине дня по всему региону проводилась масштабная проверка системы оповещения населения.
По данным властей, специалисты должны были не только включить сигнал «Внимание всем!», но и запустить машины с громкоговорителями, а также прервать теле- и радиопередачи учебными сообщениями.