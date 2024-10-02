Актриса Дакота Фэннинг экранизирует мемуары Пэрис Хилтон

Фэннинг призналась, что в детстве не могла и помыслить о дружбе с Хилтон. Девушки стали ближе во время подготовки к съемкам. По словам актрисы, их роднит «желание играть со своей личностью, удивлять людей и разрушать их представления». «Она гений. Она справлялась с супертравматичными ситуациями в своей жизни», — добавила Дакота.