Актриса Дакота Фэннинг экранизирует мемуары Пэрис Хилтон

Американская актриса Дакота Фэннинг заявила о своем намерении снять сериал по автобиографии певицы и телеведущей Пэрис Хилтон.
В беседе с The Cut артистка назвала проект «мечтой детства» и «своего рода исследованием начала 2000-х».
Фэннинг призналась, что в детстве не могла и помыслить о дружбе с Хилтон. Девушки стали ближе во время подготовки к съемкам. По словам актрисы, их роднит «желание играть со своей личностью, удивлять людей и разрушать их представления». «Она гений. Она справлялась с супертравматичными ситуациями в своей жизни», — добавила Дакота.
Права на экранизацию книги «Пэрис: мемуары» (2023) приобрела компания Lewellen Pictures, принадлежащая Фэннинг и ее младшей сестре Эль, тоже кинозвезде. В продакшене примет участие студия A24. Уже появились слухи, что Хилтон может сыграть сама Дакота, а Эль исполнит роль сестры светской львицы — Никки.
В сентябре Пэрис после 18-летнего перерыва выпустила свой второй альбом Infinite Icon.