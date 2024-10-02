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В Петербург поставили 22 трамвая «Довлатов»

Трамваи в ретростиле работают на маршрутах №№ 6 и 40.

Источник: Начальник транспортного цеха

Выполнен один из двух контрактов на поставку в Петербург низкопольных двухсекционных трамваев «Довлатов», рассказали в городском комитете по транспорту 2 октября.

Соответствующий договор заключен между ГУП «Горэлектротранс» и АО «Уралтрансмаш» в Северную столицу поступили 22 трамвайных вагона. Они уже прошли приемку и в ближайшее время начнут обслуживать пассажиров.

Также продолжается поступление трамваев «Довлатов» по второму контракту — между «Горэлектротрансом» и АО «Сбербанк Лизинг» на поставку 12 вагонов «Довлатов» и 42трехсекционных двухкабинных трамваев «Достоевский».

Трамваи в ретростиле работают на маршрутах №№ 6 и 40.