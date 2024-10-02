В Петербург поставили 22 трамвая «Довлатов»

Выполнен один из двух контрактов на поставку в Петербург низкопольных двухсекционных трамваев «Довлатов», рассказали в городском комитете по транспорту 2 октября.
Соответствующий договор заключен между ГУП «Горэлектротранс» и АО «Уралтрансмаш» в Северную столицу поступили 22 трамвайных вагона. Они уже прошли приемку и в ближайшее время начнут обслуживать пассажиров.
Также продолжается поступление трамваев «Довлатов» по второму контракту — между «Горэлектротрансом» и АО «Сбербанк Лизинг» на поставку 12 вагонов «Довлатов» и 42трехсекционных двухкабинных трамваев «Достоевский».
Трамваи в ретростиле работают на маршрутах №№ 6 и 40.